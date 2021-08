Durchaus möglich, dass ein Mitbürger keine Maske trägt an einem Ort, an dem er das eigentlich müsste. Was tun? Ihn ansprechen? Und wenn er sagt, er ist befreit, was dann? Beschämt glauben? Vom Tragen der Maske befreit zu werden ist gar nicht so einfach, wie die Beigeordnete Christina Rauch erklärt.

Grundsätzlich bestehe in Rheinland-Pfalz seit dem 27. April 2020 die Pflicht, in öffentlichen Räumen, an denen mehrere Menschen zusammenkommen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, erinnert Rauch. Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen könnten, seien von der Verpflichtung ausgenommen. Dies müsse ärztlich bescheinigt sein. Rauch: „Die Befreiung des Tragens der Mund-Nasen-Bedeckung kann nur durch einen Arzt erfolgen – nicht durch die Ordnungsbehörde.“ Das Ordnungsamt werde aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht über die Ausstellung eines Attestes informiert, könne aber „Personen im Rahmen seiner Kontrolltätigkeit zu ihrer Befreiung vom Tragen von Mund-Nasen-Schutz-Bedeckungen befragen und die Herausgabe des betreffenden ärztlichen Attestes verlangen“, teilt Rauch mit.

Fahrlehrer darf ohne fahren

Bislang habe das Ordnungsamt nur mit einem Befreiungsfall zu tun gehabt: Auf den vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes befreiten Fahrlehrer einer Zweibrücker Fahrschule sei die Ordnungsbehörde durch einen Bürgerhinweis aufmerksam gemacht worden und diesem Hinweis „unverzüglich nachgegangen“, so Rauch. Der Sachverhalt habe aufgeklärt werden können. Alle Fahrschulen seien nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt darauf hingewiesen worden, dass in diesen Fällen die Fahrschüler bei der praktischen Fahrausbildung eine FFP2-Maske ohne Ausatemventil tragen müssen, ergänzt die Beigeordnete.

Um von der Maskenpflicht befreit zu werden, müssen Vorerkrankungen vorliegen wie etwa Asthma, Herzschwäche, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) oder bestimmte psychische Erkrankungen. Und diese müssen in dem Attest auch konkret angeführt werden, so Rauch. Die Atteste müssen auch so gehalten sein, dass „derjenige, dem das Attest vorgelegt wird, das Vorliegen der jeweiligen Voraussetzungen selbstständig prüfen“ könne.

Vorgaben fürs Attest

Dies bedeute, dass neben dem vollständigen Namen und dem Geburtsdatum aus dem Attest nachvollziehbar hervorgehen müsse, welche konkret zu benennenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen auf Grund einer Mund-Nasen-Bedeckung zu erwarten seien und woraus diese im Einzelnen resultierten. Voraussetzung sei stets eine individuelle Untersuchung beim Arzt – und dieser könne die Befreiung durchaus auch ablehnen.

Doch wie sieht es aus, wenn Menschen ohne Maske ein Geschäft betreten wollen? Die Ausübung des Hausrechts obliege dem jeweiligen Geschäftsinhaber, schickt Rauch voraus: „Dieser kann die Vorlage eines Attestes beim Betreten seiner Räumlichkeiten verlangen. Falls eine Person das betreffende Attest nicht vorzeigen möchte, darf der Geschäftsinhaber oder dessen Beauftragter dieser Person den Zutritt zu seinen Geschäftsräumlichkeiten verweigern.“

Allerdings dürfen laut Rauch Personen mit Behinderung oder Einschränkung nicht benachteiligt oder ausgegrenzt werden. Seien sie ärztlich vom Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes befreit und hindere man sie am Betreten des Geschäftes, verstoße dies in der Regel gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, führt Rauch aus. Nur in besonders gelagerten Fällen, beispielsweise in Einrichtungen mit einer kleinen Verkaufs- oder Besuchsfläche und/oder einem hohen Anteil von Beschäftigten, die einer Risikogruppe angehören, könne es zulässig sein, diesen Personen trotz Vorlage eines ärztlichen Attests den Zutritt zu verweigern, so Rauch.

Grundsätzlich gelte, gegenseitig Verständnis aufzubringen und Rücksicht zu nehmen, appelliert Rauch: „Wir sollten auch daran denken, dass es Menschen gibt, die keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können oder wegen einer Beeinträchtigung die Abstandsregeln nicht immer einhalten können. Dabei sollten die Menschen, die keine Maske tragen können, Verständnis dafür aufbringen, dass andere dies nicht immer wissen können.“