Von Claus-Peter Schmidt

Die Maschinen- und Werkzeugbau-Firma Ludwig Lehner will ihr Betriebsgelände in Rimschweiler in Richtung Althornbach erweitern. Unter anderem soll eine neue Halle gebaut werden.

Die Betriebsabläufe der etwa 50 Mitarbeiter beschäftigenden Firma sollen verbessert werden. Äußern zum genauen Vorhaben wollte sich die Lehner-Geschäftsführung auf Anfrage nicht. Der Bauausschuss leitete diese Woche erste Schritte zur Änderung des Flächennutzungsplans und von Bebauungsplänen ein. Im Verfahren werden nun Beteiligte gehört.

Mitglieder des Stadtrats regten an, dass ein Teil des künftigen Hallendachs – von elf Metern geplanter Gebäudehöhe war die Rede – für die Erzeugung von Sonnenstrom genutzt werden soll oder das Dach begrünt werden soll. Es gab auch Widerreden: Man solle einem in dieser Zeit investierenden Unternehmen keine Kosten treibenden Auflagen machen. Das Bauamt nahm den Auftrag an, entsprechende Gespräche mit der Unternehmensleitung zu führen.