Dagmar Pohlmann wickelt sie alle um den Finger, die Garnfäden, mit denen sie seit Monaten Herzchen häkelt. Wie kommt’s? „Ganz einfach: Die Herzchen öffnen die Herzen der Menschen, und das wiederum erfreut mein Herz“, sagt die grüne Stadträtin.

Kurz vorm Internationalen Frauentag im März fing es an mit der Leidenschaft. „Da habe ich 100 grüne Herzchen gehäkelt und an Frauen und Mütter verschenkt, als Dankeschön für all die Arbeit, die sie leisten. Und die haben sich alle so gefreut, so gestrahlt, dass ich weitergemacht habe.“

Zu einer Demo gegen den Krieg in der Ukraine habe sie gelbe und blaue Herzchen gehäkelt, nun schon in der Stückzahl 250. Die heftete sie mit Sicherheitsnadeln zusammen und hängte noch ein Zettelchen mit einem Spendenkonto für Flüchtlinge dran. 200 Herzchen in allen möglichen Farben fertigte sie für eine Demo des Bündnisses Buntes Zweibrücken, „und auch hier waren wieder alle begeistert“, so Pohlmann.

Geschenkte Garnreste

Die Herzen häkelt sie in verschiedenen Größen, mit unterschiedlich dicken Häkelnadeln, mit ganz feinem und etwas dickerem Garn. Als Mitglieder der Initiative ZW-vernetzt davon hörten, hätten sie ihr eine Menge Garnreste geschenkt, mit denen sie nun weiter Masche für Masche Herziges herstelle, so Pohlmann. „Jeden Abend häkle ich, nach den Nachrichten fange ich an, immer so bis zehn, halb elf.“ Zehn bis zwölf Herzchen schaffe sie jeweils in dieser Zeit.

Das Herz-Muster habe ihr eine Nachbarin, eine gebürtige Italienerin, gezeigt, so die Stadträtin. „Ich finde, die Herzchen sind ein super Form, mal jenen Danke zu sagen, denen nicht so oft gedankt wird.“

Häkelherzchen

Als Teil der Aktion Zweibrücken gesund in der Fußgängerzone werden am Samstag, 9. April, am Stand von ZW-vernetzt ab 10 Uhr die Häkelherzchen von Dagmar Pohlmann gegen eine Spende für die Initiative verteilt. Der Erlös kommt nachhaltigen Projekten in Zweibrücken zugute.