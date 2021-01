Am kommenden Samstag ist der Zweibrücker Marvin Ventura in der aktuellen Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ zu sehen. Er stellt sich dann den drei Juroren Dieter Bohlen, Mike Singer und Maite Kelly. Als viertes Jurymitglied war für die aktuelle Staffel eigentlich Michael Wendler vorgesehen. Nachdem der sich aber mit wirren Aussagen über die Corona-Pandemie und seinen ehemaligen Haussender nach Amerika abgesetzt hatte, ist Wendler bei der Ausstrahlung der mit ihn aufgezeichneten Folgen weder zu sehen, noch zu hören. Marvin Ventura kennt man in Zweibrücken von der Produktion eines Rapalbums, unter dem Pseudonym Marv im Jahr 2017. Danach wagte er den kompletten Wandel zum Deutschrock mit der Ventura Band. Sie wurde 2018 für die Single „Irrweg“ mit dem Deutschen Rock- und Poppreis ausgezeichnet. 2020 gründete der nun in Einöd Wohnende mit dem Gitarristen Philipp Serr zusätzlich das Duo Estranoé. Es war unter anderem auch beim Zweibrücker Feierabend zu Gast. „Deutschland sucht den Superstar“ wird beim Fernsehsender RTL ausgestrahlt. Die Sendung beginnt um 20.15 Uhr.