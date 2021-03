Bei „Deutschland sucht den Superstar“ beginnen am nächsten Samstag die entscheidenden Live-Sendungen. Wer daran teilnehmen darf, entscheidet sich in der Mykonos-Folge am Samstag.

Der Zweibrücker Marvin Ventura dürfte es leicht haben, sich hierfür zu qualifizieren. Für Katharina Eisenblut gilt das eher nicht. Geht es nach Dieter Bohlen, dann gehört Marvin Ventura zu den Favoriten von „Deutschland sucht den Superstar“ 2021. Demnach sollte sich der Zweibrücker mit Leichtigkeit für die Livesendungen qualifizieren. Vermutlich nur Maite Kelly könnte Marvin noch einen Strich durch die Rechnung machen. Denn die übt seit einiger Zeit heftige Kritik an ihm. Wobei die Schlagersängerin überhaupt härter mit den Kandidaten ins Gericht geht als der mittlerweile von RTL gefeuerte Chef-Juror Dieter Bohlen. Wusste Kelly in Mykonos etwa schon, dass RTL bei DSDS ab 2022 auf ein neues Aushängeschild setzt? Will sie sich, mit erstaunlich privatfernsehtauglicher Gangart, in eine günstige Position als Nachfolgerin bringen? Wirft die Schlagersängerin deshalb mit Gift, Galle und Worten wie „Scheisse“ um sich? Kelly ist auch kein Fan von Katharina Eisenblut, der Freundin von Marvin. Auch von Bohlen und Mike Singer gab es für die Homburgerin reichlich Kritik. So ist es nicht auszuschließen, dass Eisenbluts Reise bei DSDS in Mykonos endet. Trotz des ihr mehrfach bescheinigten Starpotenzials.

Info

Deutschland sucht den Superstar, Samstag, 20.15 Uhr, RTL