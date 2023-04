Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rock trifft Schlager und sie sind in einander verliebt. So könnte man die Geschichte von Katharina Eisenblut und Marvin Ventura aus „Deutschland sucht den Superstar“ in einem Satz zusammenfassen. Was verbindet die beiden eigentlich musikalisch?

Erinnern Sie sich an ihre ersten CDs?

Katharina: Ich weiß es. Meine erste CD war von der Michelle. Von der Schlagersängerin.

Marvin: Ich bin mir gar nicht mehr so