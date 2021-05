Selbstbewusst wirkt Katharina Eisenblut vor der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“. Selbstbewusst ging die Homburgerin beim Dreh auch auf Marvin Ventura zu, den Zweibrücker Kandidaten der Show. Und stellte damit zwei Leben auf den Kopf. Am Dienstagabend ist sie im Recall.

„Ich bleib bei Dir, mi amor. Egal, was passiert, ich geh nie mehr fort. Ich folge dir an jeden Ort. Ein Leben lang wir, te amo, mi amor“. Mit diesen Zeilen aus dem Lied „Te amo, mi amor“ singt sich Katharina Eisenblut in die Herzen der Jury von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) und damit in den Recall.

„Te amo, mi amor“ ist ausgerechnet ein Song von Sarah Lombardi, die einst mit ihrem Ex-Mann Pietro als das Liebespaar von DSDS galt. 2011 hatten sich die beiden in der Sendung kennengelernt. Sie heirateten, bekamen einen Sohn, ließen sich 2019 aber wieder scheiden.

Volle Attacke

Der Tag im Sommer 2020, an dem die 26-jährige gebürtige Augsburgerin nun dieses Lied von Lombardi in DSDS sang, ist auch der Tag, an dem sie Marvin Ventura kennenlernte. Genauso selbstbewusst, wie sie vor Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer auftritt, scheint sie in einer DSDS-Szene im Fernsehen auf den Zweibrücker zuzugehen. Volle Attacke. Wie zuvor beim Juryauftritt.

Marvin Ventura war aber nicht der einzige DSDS-Teilnehmer, den Katharina an diesem Tag interviewt hat. „Das hat man in RTL nicht gesehen. Ich hatte eine Kamera bei mir. Ich habe die Leute gefragt, wer sie sind und wo sie herkommen. Von den Personen, die ich damals interviewt habe, war Marvin die Person, mit der ich am schnellsten auf einem Level war. Wir haben uns am besten verstanden. Da war auf Anhieb Freundschaft. Einer der Sätze, die ich Marvin damals gesagt hatte, war, dass ich, wenn ich eine Tochter hätte, ihm diese Tochter anvertrauen würde. Weil er wie der Junge von nebenan wirkt. Sehr bodenständig, liebevoll. So sind wir ins in Gespräch gekommen.“

Sie leben schon zusammen

Mittlerweile ist bekannt, dass aus dieser Begegnung Liebe wurde. Katharina Eisenblut und Marvin Ventura leben seit Mitte Dezember schon in Homburg zusammen. Wann wurde es denn genau Liebe? „Liebe wird es etwas später. Da müsst ihr Euch leider ein wenig gedulden. Ich glaube, das wird im Fernsehen zu sehen sein“, kündigt Katharina an. Aber sie verrät ein wenig von dem, was passiert. „Von dem Moment an, als Marvin und ich uns im Re-Call begegnet sind, waren wir nur noch zusammen. Unzertrennlich. Zuerst als Freunde.“

Doch wie ist das mit „Ich folge Dir an jeden Ort“? Hat die Augsburgerin, bevor sie Marvin Ventura kennenlernte, jemals etwas von Zweibrücken oder Homburg gehört? „Nein, habe ich nicht“, antwortet sie lachend. „Ich bin froh, dass ich Zweibrücken und Homburg kennengelernt habe. Da ich die Menschen dort sehr gut finde. Die sind sehr offen und sehr freundlich. Und ich mag die Art, wie sie mit ihrem Dialekt sprechen. Hierherzukommen war eine gute Entscheidung.“ Das war am 15. Dezember 2020.

2011 schon mal bei DSDS

Vor zehn Jahren war Eisenblut schon einmal Teilnehmerin bei DSDS. In exakt der Staffel, in der sich Pietro und Sarah Lombardi kennenlernten. Warum nimmt sie nun ein zweites Mal an der Castingshow teil? „Ich bin damals mit 16 Jahren von 44 000 Bewerbern unter die letzten 20 gekommen. Ich war noch ein Kind und habe nicht wirklich gut gesungen. Ich fand Dieter Bohlen damals sehr sympathisch. Und wir haben uns gut verstanden. Zehn Jahre später dachte ich, ich trau mich nochmal – und habe meinen ganzen Mut zusammengenommen. Damals, als Kind, habe ich fünf Jahre gebraucht um das Ganze zu verarbeiten und meine Schulabschlüsse nachzuholen. Dann habe ich meiner Mama geholfen und mit ihr einen Dönerladen in Dasing bei Augsburg eröffnet. Da musste ich erst einmal arbeiten und konnte nicht einfach so wieder ins Fernsehen gehen.“

Es steckt mehr hinter dem, was Katharina Eisenblut erzählt. Ursprung der zehnjährigen Fernsehpause ist eine schwere Lebensenttäuschung. Die Sängerin wächst als Villenkind auf. Aber ihr Vater verlässt die Familie für eine Jüngere. Katharinas Mutter erkrankt schwer. Gemeinsam eröffnen die beiden 2019 einen Dönerladen, den die junge Frau handwerklich mit aufbaut und unter der Woche mit der Mutter betreibt. Hauptberuflich ist die DSDS-Kandidatin anderweitig ausgerichtet. „Ich bin Eventmanagerin“, verrät die damit wegen der Corona-Pandemie und der Einschränkungen im öffentlichen Leben erneut schwer Getroffene. Aber wer weiß? Vielleicht gewinnt Katharina heute das Ticket in den Auslands-Re-Call – und es eröffnen sich damit weitere berufliche Perspektiven.

