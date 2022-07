Kritik an der RHEINPFALZ äußerte Martina Wagner, Bürgermeisterin von Kleinsteinhausen: Sie werde oft von Leuten auf die fehlende Berichterstattung rund um Sitzungen und Veranstaltungen vom Umland angesprochen. Aber auch Erfreuliches gibt’s im Hause Wagner.

Martina Wagner wurde von ihrem Mann ins Eiscafé chauffiert, erzählt ihr Mann Wolfgang lachend. Denn vor zwei Wochen hat sie sich den Fuß gebrochen. Ähnlich zersplittert sieht die zweite Kreisbeigeordnete auch die Berichterstattung der RHEINPFALZ, wenn es ums Zweibrücker Umland geht. „Die ist in letzter Zeit etwas mau. Ich finde es auch nicht in Ordnung, dass über eine Kreistagssitzung nicht berichtet wird.“ Schließlich würden die auch die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land betreffen. „Außerdem bezahlen die Kreisbürger, die in Zweibrücken-Land leben, das mit, was in Hauenstein oder in Dahn gemacht wird – und umgekehrt.“

Die RHEINPFALZ, so Wagner, konzentriere sich in letzter Zeit auf andere Themen: „Man muss darauf achten, dass die Zeitung nicht nur aus Stadt besteht.“ Ihr Mann ergänzt, dass ihn die Kleinanzeigen-Seite stört. Lobende Worte haben die beiden aber für die Sommerredaktion im La Perla – „das ist eine schöne Aktion“, so Martina Wagner.

Nicht so schön findet Martina Wagner, die seit acht Jahren Kleinsteinhausens Bürgermeisterin ist, dass die Kindergärten im Regen stehen gelassen würden. „Es ist nicht mehr Geld im System als vorher auch.“ Auch wenn das Land vorher sagte, es kommt mehr Geld rein. Es werde nur anders verteilt. Das Land gebe mehr Geld für Sozialarbeit in den Kindergärten aus. „Das ist auch sehr wichtig, aber man darf auch die anderen nicht vergessen. Es gibt ja auch Kinder, die keine Hilfe brauchen, und die nicht mehr gefördert werden.“

Wagner stößt auch die kommende Kostenumlegung in Sachen Reinigungskräfte auf: Wenn ab 1. Januar 2023 die Reinigung in einem Kindergarten von einer Firma übernommen wird, dann seien das Sach-, und keine Personalkosten mehr. „Jetzt braucht die Ortsgemeinde 24.000 Euro für die Reinigung. Früher haben wir 90 Prozent erstattet bekommen – jetzt werden nur noch zehn Prozent erstattet.“ Und das nur, weil die Kosten in eine andere Kategorie fallen.

Dagegen fallen die familieneigenen Kosten für Honig gering aus: Wolfgang Wagner ist nämlich seit Jahren begeisterter Imker. Die Arbeit ist sehr zeitintensiv, aber er liebt sie: „Wenn man Bienen hat, ist es ein Einklang mit der Natur.“ Beim Imkern muss er vieles im Blick haben: „Man muss das Wetter beachten, man muss gucken, was macht das Volk. Man kann nicht sagen: Oh, ich habe ein paar Bienen. Das geht nicht grade mal so.“ Die Schwarmbildung muss er verhindern, den Honig ernten, die Bienen behandeln, dass sie im Winter nicht von Milben befallen werden, und, und, und...

Letztes Jahr hatten sie keine Honigernte – wegen der Witterung „haben die Bienen den Honig, den sie eingetragen haben, selbst gebraucht“, ergänzt Martina Wagner, die halbtags an der Homburger Uniklinik in der Forschung arbeitet.

Was die beiden, die übrigens drei Enkelkinder haben, dringend brauchen: Urlaub. Im August geht’s nach Bayern zu guten Freunden. Aber erst nach dem Kleinsteinhauser Dorffest am 6. August.