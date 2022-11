Martin Amann aus Bechhofen ist neuer Chef der 17 Feuerwehren der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Er wurde am Donnerstagabend einstimmig zum Wehrleiter gewählt.

Martin Amann ist damit Nachfolger von Thorsten Preyer aus Dellfeld, der im September zurückgetreten war. Er ist Wehrführer in Bechhofen, wird dieses Amt aber nächstes Jahr abgeben. Amann erhielt bei der nicht-öffentlichen Wahl am Donnerstagabend in der Verbandsgemeindeverwaltung 16 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung.

Zu Amanns Stellvertretern wurden Andreas Schumacher aus Käshofen und Andreas Glahn aus Dellfeld gewählt. Schumacher erhielt eine Nein-Stimme bei einer Enthaltung, Glahn zwei Nein-Stimmen. Auch Schumacher wird sein Amt als Wehrführer in Käshofen abgeben. Die Nachfolge für die beiden Wehrführer sei bereits geregelt.

Alle 17 Wehrführer der Verbandsgemeinde waren bei der Wahl anwesend. Überraschungen oder Gegenkandidaten gab es keine. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard dankte dem zurückgetretenen Wehrleiter Thorsten Preyer, der nicht anwesend war, für dessen Arbeit.