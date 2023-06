Zack, da lag die Maßweiler Friedhofsmauer am Samstagmorgen plötzlich in einem Haufen Steine. Notdürftig wurde das knapp sechs Meter lange Trümmerwerk abgesperrt.

Von Paul Helmut Kreiner

„Ja leider zu früh“, sagt Semmet zur eingestürzten Friedhofsmauer. Schon lange Zeit war die Mauer marode, knickte ins Friedhofs-Innere ab und wurde mittels Metallstangen gestützt. Nun hat der Zahn der Zeit zugeschlagen, fürs Material war’s zu viel, sagt Semmet. Eigentlich sollte die Mauer mit dem geplanten Straßenausbau 2025 grundlegend saniert werden. Zugegeben: Der Plan steht noch immer, das eingestürzte Teilstück soll nun aber notdürftig wieder zusammengesetzt werden.

„Ich habe den Aufbau heute Morgen schon in die Wege geleitet“, sagt Semmet am Samstag. Was der Mauer den letzten Stoß gegeben hat, ist unklar. „Durch die ganzen LKW, die dort fahren, gibt es immer wieder Schübe, die auf der Mauer lasten.“ Gut sei, dass die Mauer zusammengerutscht sei und kein wirklich großes Trümmerfeld auf dem Friedhof liege. Auch Gräber wurden nicht beschädigt.

Die Kosten für die Reparatur waren noch nicht eingeplant. Allzu teuer soll es laut Semmet aber nicht werden. „Die Steine sind ja noch verwendbar, dann müssen wir gucken, wie wir das Beste draus machen können.“