Morsches Holz, das an mehreren Stellen mit einigen Aluminiumblechen bedeckt ist. Die Brücke für Fußgänger und Radfahrer am Bubenhauser Kreisel ist einem schlechten Zustand. Seit zwei Jahren ist sie gesperrt. Die Brücke soll saniert werden, Pläne liegen vor. Der Startschuss wird aber in Berlin gegeben.

Ein Baugitter versperrt den Zugang zur Brücke, die die Fuß- und Radwege Bubenhausen mit denen auf dem Munzingerhügel in Richtung Ixheim und Innenstadt verbinden soll. Soll.