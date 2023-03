Der Bundestagsabgeordnete Markus Uhl (CDU) den Zustand des Homburger Hauptbahnhofes. „Der Homburger Hauptbahnhof (...) feiert in diesem Jahr sein 175-jähriges Bestehen. Leider gibt er aber derzeit kein gutes Bild ab“, kritisiert Uhl. Der Bundestagspolitiker führt die defekten Sanitäranlagen sowie die Schließzeiten des Gebäudes von 22:30 Uhr bis 4:30 Uhr an „Immerhin kommen in diesen Zeiten noch ICE- und IR-Züge in Homburg an.“ Uhl fordert die Bahn auf, den Homburger Bahnhof wieder in einem besseren Licht erstrahlen zu lassen, dazu gehört auch eine Modernisierung des Bahnhof-Areals, Unterführungen und Wartehalle.