Sehen kann man ihn nur hier, in der RHEINPFALZ, den neuen Mantel der Zweibrücker Designerin Margarete Palz. Das Fest „50 Jahre Mensa“ in Saarbrücken, wo die bei der berühmte Kostümfee ihre neue Auftragsarbeit als Tanzskulptur präsentieren wollte, wurde abgesagt. Dabei gehört der Mantel unbedingt an diesen Ort.

Er ist über zwei Meter groß, ziemlich grau und der Mann im Mantel droht darin zu verschwinden. So wie die Studenten in der meterhohen Raumskulptur namens Mensa an der Saarbrücker