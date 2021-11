Das hat sie dann doch überrascht: Die Zweibrückerin Margarete Palz gewann beim Wettbewerb „Wearable Art“ a Wochenende in Australien nicht nur den ersten Preis für ihr ungewöhnliches Kostüm, sondern wurde auch noch zur „Künstlerin des Jahres“.

„Es entstand im Lockdown, Ende vergangenen Jahres war es fertig“, erzählt Margarete Palz. Die Zweibrücker Kostümdesignerin (87), an Kunstpreise aus aller Welt für ihre ungewöhnlichen Kreationen fast schon gewöhnt, ist vollkommen überrascht von den Australiern. Ihr neues Werk „Oscillating Curves“ (Schwingende Kurven) gewann beim Wettbewerb Wearable Art (tragbare Kunst) in Mandurah (bei Perth an der Westküste Australien) den ersten Preis in der Kategorie Avantgarde – und sie wurde gleich zur „Künstlerin des Jahres“. Das hat sie noch nie erlebt.

Kostüm hing im Zoll fest

Die Präsentation fand nicht vor wenigen Zuschauern in einer Halle, sondern im großen Rugby-Station statt. Vor Ort war die reisefreudige Designerin wegen Corona allerdings nicht, sie schickte ihr Kostüm per Post nach Australien („Es hat sechs Wochen gedauert bis es dort ankam, zuerst hing es beim Zoll in Sydney fest“), nachdem ihr Sohn Helmut diesen Wettbewerb entdeckte hatte, an dem sie sich erstmals beteiligte.

„Revolutionäre Kunst am Körper“ lautet der Untertitel des Wettbewerbs – und die Zweibrücker Kostümfee probierte etwas Neues, für die durchaus Revolutionäres aus: Sie machte aus der Kostümträgerin eine Marionette – natürlich nicht mit ordinären Fäden, sondern mit Fotostreifenbädern, die quasi aus dem Kostüm herauswachsen und zur den Händen führen. „Marionetten können den Ausdruck wechseln, indem man an den Bändern an ihren Händen zieht. Diese Technik habe ich kopiert. Die Hände können die Bänder in verschiedene Richtungen ziehen, so werden die Wellen des Kostüms lebendig und schwingen“, charakterisiert Margarete Palz ihre neue Arbeit.

Das Motiv kennt jeder

Grundlage der Arbeit der vom Bauhaus-Stil geprägten Künstlerin bilden – wie immer Fotos ihres Bruder Gerhard Heisler. Wer genau hinschaut, sieht auch das Fotomotiv, das die Zweibrückerin zerschnitten und für ihr Kostüm neu komponiert und genäht hat: die Reichstagskuppel. So erklärt sich auch die Linienstruktur innerhalb der gebauschten Streifen, die sich beim Schreiten mit dem Kostüm wie Wellen bewegen – eine sehr schöne Idee.