Zwei Stunden war das Fernsehteam des Südwestrundfunks zu Hause bei der Zweibrücker Kostümdesignerin Margarete Palz, dann zwei weitere Stunden mit ihr im Atelier - und dann noch in der Stadt und in der Karlskirche. Das Porträt, das dabei entstand, ist am Mittwoch um 18.45 Uhr in der SWR-Landesschau zu sehen. Dabei sind Palz’ vorletzte Kreation, ihr Mantel für die Saarbrücker Mensa und ein bislang noch nirgends gezeigtes neues Fantasiekostüm, das erst im Dezember fertig wurde. Denn im Corona-Jahr 2020 war die 83-jährige Designerin produktiv wie nie, auch wenn sie ihre Tanzkostüme nicht zum Tanzen bringen konnte.