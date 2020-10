„Hochachtung“, „Stolz“, „Begeisterung“. Die 27 Jahre alte Mareike Böge wurde am Mittwoch im Rathaus mit Lob überschüttet. Aus gutem Grund: Mit einem Notenschnitt von 1,3 hat Böge das pfalzweit beste Ergebnis bei der Prüfung zur Verwaltungsfachwirtin abgelegt. Und das nach lediglich zwei Jahren in einem Lehrgang, der deutlich länger dauert.

Die 27-Jährige wirkt ob des Prüfungsergebnisses stolz, vor allem aber bescheiden. „Dass alles so gut hingehauen hat, liegt auch an der Unterstützung im Rathaus und einem Stipendium, das ich erhalten habe.“ In der Region bleiben wolle sie, obgleich sie trotz dieses Ergebnisses bei vielen Verwaltungen unterkommen würde. Denn die 27-Jährige hat darüber hinaus bereits einiges an Erfahrung im Verwaltungsbereich gesammelt.

Sie arbeitet seit rund vier Jahren im Zweibrücker Rathaus. Verantwortlich ist sie hier für die Schülerbeförderung, die Ganztagsschule oder die Schulbuchausleihe. Da stellt sich schon die Frage, wie sie es geschafft hat, den Lernstoff neben der täglichen Arbeit zu bewältigen. „Neben der Unterstützung von den Kollegen ist Planung wichtig“, verrät die Jahrgangsbeste. „Ich habe vor rund einem Jahr angefangen, die Prüfung durchzuplanen und mich auf die Themen vorzubereiten.“ Außerdem müsse man permanent am Ball bleiben, schließlich baue der Lernstoff aufeinander auf. Alles planen kann man dann doch nicht. Das musste Böge schmerzlich erfahren, als nur drei Wochen vor der mündlichen Prüfung ihr USB-Stick mit allen Notizen den Geist aufgab. „Das hat natürlich ordentlich Nerven gekostet, aber eine Firma konnte die Daten zum Glück in einer Woche wiederherstellen.“

Nach dem Lernstress steht jetzt etwas mehr Freizeit auf dem Programm. „Ich freue mich einfach, dass der ganze Druck und Stress wegfällt und ich wieder mehr Zeit habe.“ Und auf lange Sicht? Was hat man mit so einem hervorragendem Ergebnis vor? „Sehr offen“ sei sie, was die berufliche Zukunft angeht, erzählt die gebürtige Pirmasenserin. „Aber eine Führungsposition könnte ich mir schon vorstellen.“ Trotz aller Bescheidenheit – ein gewisser Ehrgeiz schimmert bei solchen Worten doch durch. Aber ohne den wäre Böge wohl auch kaum Pfalzbeste geworden.