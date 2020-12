Ein flächendeckender Stromausfall legte am Samstagabend, 19. Dezember, ab 18.58 Uhr die gesamte Homburger Innenstadt sowie die Stadtteile Beeden und Kirrberg lahm. Betroffen waren auch die Universitätskliniken und mehrere ortsansässige Industriebetriebe. Unter Verweis auf die Pfalzwerke Netz AG erklären die Homburger Stadtwerke, dass man später im Umspannwerk Beeden die sterblichen Überreste eines Steinmarders gefunden haben. Dessen „Abendspaziergang“ auf einem Umspanner auf der 20.000-Volt-Ebene habe den Ausfall der Anlage verursacht. Gegen 20.07 Uhr gingen die Netze wieder in Betrieb. Mit Blick auf das Geschehen in den Unikliniken erklärte deren Ärztlicher Direktor Wolfgang Reith später, dass die dezentrale Notstromversorgung funktioniert habe. „Es gab in keinem Bereich und zu keiner Zeit eine Patientengefährdung.“ Eine Notfallpatientin habe man nach nicht in Homburg aufgenommen, sondern ihre Einlieferung nach Kaiserslautern umgeleitet. Jetzt laufe wieder alles im Normalbetrieb.