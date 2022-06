Stürmer Marco Trenholm wechselt nach zwei Jahren beim Ligakonkurrenten Pforzheim „Bisons“ für die kommende Saison zurück zum Eishockey-Regionalligisten EHC Zweibrücken.

Für die „Bisons“ bestritt der gebürtige Bühler insgesamt 23 Partien in der Regionalliga und erzielte dabei sieben Tore und 16 Vorlagen. Im Mai 2020 war Marco Trenholm, zusammen mit seinem Bruder Sebastian, von den „Hornets“ nach Pforzheim gewechselt. Damals gaben berufliche Gründe den Ausschlag. Für die Rückkehr jetzt sind sie privater Natur: „Da meine Freundin in Zweibrücken lebt und ich alle 14 Tage das komplette Wochenende hier bin, ist es sowas wie meine zweite Heimat geworden. Mit einigen aus der Mannschaft habe ich immer in Kontakt gestanden. Die Play-off-Spiele der ,Hornets’ habe ich ja live in der Halle miterlebt.“ Zweibrücken habe eben die meisten und geilsten Fans der Liga, „ich freue mich wirklich sehr, wieder hier zu sein.“ Der Linksschütze wird mit der Rückennummer 97 auflaufen. „Wir sind sehr glücklich darüber, Marco wieder in unseren Reihen zu haben. Sportlich und menschlich ist er ein absoluter Gewinn für das Team“, sagt Thorsten Rehfeld, der Sportliche Leiter der „Hornissen“.