Vor seinem Auftritt am Freitag um 16.30 Uhr in der Kaiserslauterer Kammgarn war Marc-Uwe Kling am Montagabend in Berlin zu erleben – ganz bescheiden als einer von sechs Akteuren der „Lesedüne“ im Kreuzberger Musikclub „SO36“ wo Autoren und Musiker der lokalen Szene auftreten. Kling projizierte seinen in zwei Wochen erscheinenden Comic „Elon & Jeff on Mars“ auf die Leinwand, und sprach – das Känguru ist dabei – mit wechselnden Stimmen. Kling gibt keine Interviews, aber mit Zuhörern spricht er. So kam es zur Begegnung am Bühnenrand:

Hallo, ich komme von da, wo du am Freitag hingehst: aus Kaiserslautern.

Stimmt.

Warum hast du dort diese Poetik-Dozentur angenommen, zu deinen Texten passt das ja nicht...

Weil ich so etwas noch nie gemacht habe, es ist neu. Ich weiß auch nicht, was man von mir erwartet. Aber es ist ja nur einmal.

Und was trägst du da vor?

Mal sehen, was die Studenten wollen,

Warum gibst du keine Interviews?

Das habe ich ganz am Anfang schon gemacht. Das, was herauskam, hat mir nicht so gefallen. Interviews sind auch nicht angenehm. Geschichten sind doch interessanter. Und dann habe ich gemerkt: Ich muss das nicht machen.

Du ahnst jetzt aber schon, dass ich eine Journalistin bin?

Hm.

