Manuel May wird zur Saison 2023/24 neuer Spielertrainer beim A-Klasse-Klub TuS Maßweiler. Nachdem er bereits in der vergangenen Saison beim TuS Maßweiler spielte und dort mit 18 Toren maßgeblich am Nichtabstieg beteiligt war, kehrt er nach einem einjährigen Intermezzo bei Bezirksligist SV Battweiler in neuer Funktion als Coach zurück. Es ist die erste Trainerstation für den 26-Jährigen.

Der TuS Maßweiler freut sich, mit May einen Übungsleiter gefunden zu haben, der menschlich und sportlich hervorragend zur Mannschaft passt, heißt es von Vereinsseite. Mit seiner höherklassigen Erfahrung soll er die Mannschaft weiterentwickeln. Zusätzlich wird er das Team als Spieler verstärken und Torgefahr mitbringen. Das kann der abstiegsgefährdete TuS gut gebrauchen, der in der A-Klasse als Tabellen-15. und Vorletzter mit neun Punkten (zwei Siege, drei Unentschieden, zehn Niederlagen) überwintert.