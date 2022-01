Das Zweibrücker Mannlichhaus erinnert mit etlichen Exponaten an den berühmten Zweibrücker Hofmaler Johann Christian von Mannlich (1741-1822), im Mannlich-Jubiläumsjahr gibt es auch Vorträge, die Schlaglichter auf sein Leben werfen.

Mannlich mochte Vögel und malte sie. Das war Thema des Auftaktvortrags der Mannlich-Reihe am Freitagabend im Herzogsaal. Die Kunsthistorikerin Silke Baumgart-Staedtler, gebürtige Zweibrückerin, hatte sich bereits während ihres Studiums mit der Materie auseinandergesetzt und ließ die Ergebnisse in ihr 2001 erschienenes Buch „Ich vergaß alles indem ich mahlte...“ (Die naturwissenschaftlichen Vogelabbildungen des Johann Christian von Mannlich) einfließen. In ihrem kurzweiligen Vortrag führte sie die etwa 40 Zuhörer in die Jahre 1787 bis 1799 zurück – eine Zeit, die für Mannlich ausgefüllt war mit den Planungen und baulichen Umsetzungen von Schloss Karlsberg bei Homburg-Sanddorf sowie dem Aufbau und der Gestaltung einer der größten Kunstgalerien ihrer Zeit im Auftrag des Landesherrn Karl II. August.

Über 200 Vögeldarstellungen

Die wenige ihm verbleibende Zeit brachte Mannlich damit zu, Vögel zu malen. Es entstanden weit über 200 Einzeldarstellungen, die zum großen Teil verloren gegangen oder in Privatsammlungen untergetaucht sind. „Ohnstreitig machen die Vögel einen der schönsten Teile der Schöpfung aus und die Natur scheint sie in ihrer besten Laune erschaffen zu haben“, so die persönliche Stellungsnahme Mannlichs. Die Vorlagen lieferte ihm die eigene Naturbeobachtung und die reichhaltige Menagerie wie das Naturalienkabinett von Schloss Karlsberg.

Als künstlerisches Pendant der Aufzeichnung von Carl von Linné und Alexander von Humboldt können die Vogeldarstellungen Mannlichs gelten, so Baumgart-Staedler. Dank seiner Virtuosität und genauen Beobachtung erreicht er eine Exaktheit bis in die kleinsten Einzelheiten. Die Darstellungen – wäre das Werk noch vollständig – könnten auch heute als Grundlage eines ornithologischen Bestimmungsbuches dienen.

Noch nicht von Vogelkundler entdeckt

Baumgart-Staedler betonte, dass das Vogelwerk Mannlichs noch auf die eigentliche Entdeckung durch die Ornithologie wartet. Voraussetzung hierfür ist eine vollständige wissenschaftliche Aufarbeitung und Inventarisierung der immer noch unentdeckten in privaten Sammlungen versteckten Arbeiten. Beantwortet wäre dann auch die Frage einer Zuhörerin, welche der von Mannlich dargestellten Vogelarten es heute noch gibt.

Info

31. März: Jutta Schwan: Mannlichs Englischer Garten für den Staatsminister Pierre de Salabert in Homburg.

9. Juni: Hermann Kleber: Mannlichs Buch „Histoire de ma vie“

7. Juli: Herbert Rott (Pinakothek München): Mannlichs Münchner Zeit

10. November: Hans Ammerich: Kulturelles Leben in Zweibrücken in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts