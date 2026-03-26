Englisch, Stepptanz, Schauspiel: Ein Performing-Arts-Workshop holt Schülerinnen der Mannlich-Realschule plus aus der Komfortzone. Das Erasmus-Programm macht’s möglich.

26 Schülerinnen der Mannlich-Realschule plus erhalten an den zwei Tagen vor den Osterferien einen Crashkurs in darstellender Kunst – von Stepptanz über Schauspiel bis zum Schreiben. Geleitet wird der Performing-Arts-Workshop von der in den Niederlanden lebenden Engländerin Simone Swift – und zwar in ihrer Muttersprache. Für die Teilnehmerinnen bedeutet das eine doppelte Herausforderung: Sie tanzen mit Mädchen aus anderen Klassen und arbeiten einen Vormittag lang mit einer fremdsprachigen Kursleiterin.

Pädagogin Brigitte Neuenschwander hat Swift hierfür gewinnen können. „Ich habe sie zufällig bei Liveauftritten gesehen und fand ihre Energie einfach irre“, sagt sie. Ziel sei es, die Schülerinnen aus der Komfortzone zu holen. „Das ist hier leichter möglich als im Matheunterricht“, sagt Neuenschwander – und lässt sich beim Stepptanz selbst aus der Reserve locken.

Schüler und Lehrer profitieren

Solche Veranstaltungen kosten Zeit und Geld. Möglich wird das Angebot durch Mittel aus dem Erasmus-Programm der Europäischen Union. Zwar werden über Erasmus jährlich 25 Milliarden Euro an Schulen vergeben, doch nur nach erfolgreicher Bewerbung und Akkreditierung. „Das ist ein sehr harter Wettbewerb, weil den Schulen dann viel Geld zur Verfügung steht“, sagt die pädagogische Leiterin der gemeinsamen Orientierungsstufe mit dem Hofenfels-Gymnasium.

Die Mannlich-Realschule plus hat sich erstmals Erasmus-Gelder gesichert und kann Schülern damit neue Horizonte eröffnen – nicht nur mit dem Performing-Arts-Workshop, sondern auch durch enge Kontakte ins europäische Ausland. Davon profitieren Lehrkräfte und Schüler. Eine Gruppe war mit zwei Lehrern in Finnland. „Wir haben noch einen Austausch mit Dänemark und derzeit einige Lehrkräfte, die sich auf Weiterbildungsurlauben in Italien und Island befinden, die dann neue Ideen in unseren Alltag mitbringen“, berichtet Neuenschwander.

Schule möchte Erasmus-Status verlängern

Erasmus fördert nach ihren Worten auch das kulturelle Verständnis: „Das ist etwas, was man innerhalb eines Schulgebäudes nicht vermitteln kann. Da muss man raus in die Welt. Für Schulen, die sich das mit ihrem Haushalt nicht leisten können, ist das eine einmalige Chance. Erasmus übernimmt die jeweiligen Kosten komplett.“ Über den Austausch mit den Dänen, die im April zuerst nach Zweibrücken kommen, sollen sich auch die Schüler Gedanken machen. Wo werden die Gäste untergebracht? Was unternehmen sie mit ihnen? Wer holt sie vom Flughafen ab? All das soll die Selbstständigkeit der Schüler fördern.

Ob die Schule ihren Status als Erasmus-Schule verlängern kann, ist noch offen. „Wir werden uns in jedem Fall wieder bewerben. Eine Verlängerung kann man beantragen, wenn man ein paar Projekte gemacht hat. Da wir vieles durchgeführt haben, gehen wir davon aus, dass wir sie bekommen“, sagt Neuenschwander.

Teilnehmer sind begeistert

Und wie kommt der Tanz- und Theaterkurs an? Wie zufrieden sind die teilnehmenden Schülerinnen? „Mir persönlich macht es sehr viel Spaß zu tanzen. Ich mache bei so was gerne mit“, sagt Jenesse Maatz. Summer Neff hat bereits Theatererfahrung in einem Privatchor in Kaiserslautern gesammelt. Leonie Fischer war anfangs zurückhaltend, vor anderen Schülerinnen aus sich herauszugehen. „Mittlerweile macht es mir Spaß“, sagt sie. Alle drei können sich vorstellen, sich weiter in Schauspiel und Tanz zu üben.

Für Summer Penington ist der Kurs eine Rückkehr in die Kindheit: „Mit vier Jahren habe ich Ballett getanzt. Ich interessiere mich für Schauspiel und Tanz.“ Dem Selbstbewusstsein tue der Vormittag gut, bestätigt Zahida Hamrasho: „Das war ein cooles Erlebnis.“