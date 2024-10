Noch von weitem war bis in die späte Samstagnacht Blaulicht in der Nähe des Zweibrücker Bahnhofs zu sehen. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst – sie alle waren auf den Straßen unterwegs. Der Grund: Gegen 21.30 Uhr war ein 31-Jähriger aus dem Kreis Südwestpfalz auf den Bahngleisen in der Nähe des Bahnhofs von einem Zug erfasst worden. Aufgrund seiner schweren Verletzungen starb er noch an der Unfallstelle. Das teilt die Bundespolizei Kaiserslautern auf RHEINPFALZ-Nachfrage mit. Demnach ist der Mann von der Regionalbahn 68 von Pirmasens Richtung Saarbrücken auf der Gemarkung Ernstweiler/Bubenhausen erfasst worden.

Wer der Mann war, konnte am Samstagabend nicht festgestellt werden, weil bei ihm keine Ausweisdokumente gefunden wurden. Im Nachgang aber haben ihn seine Angehörigen als vermisst gemeldet und die Polizei konnte so seine Identität klären, informiert eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz. Die Kriminalpolizei ermittelt noch zu den Hintergründen des Vorfalls.

Den 18 Fahrgästen in der Regionalbahn ist laut Bundespolizei nichts passiert. Die Bahnstrecke war von 21.30 bis 0.15 Uhr gesperrt. Vor Ort waren eine Streife der Bundespolizei, sechs Beamte der Polizei Zweibrücken sowie Feuerwehr, Rettungsdienst und Mitarbeiter der Deutschen Bahn.