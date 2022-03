In einem Zug am Saarbrücker Hauptbahnhof wurde am Montag, 28. März, ein 30-jähriger Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Laut RHEINPFALZ-Informationen wurden zwei Verdächtige bereits festgenommen.

Die beiden Verdächtigen seien in einer Bahnunterführung in der Nähe des Tatortes erwischt und anschließend festgenommen worden. Die Autos der beiden, unter anderem ein schwarzer Mercedes-SUV mit Saarbrücker Kennzeichen, waren zum Zeitpunkt des Polizei-Einsatzes vorm Hauptbahnhof geparkt. Weil Familienangehörige versuchten, die Autos wegzufahren, mussten diese seitens der Polizei bewacht werden. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei sperrte das Gleis mit dem Tatort-Zug weiträumig ab. Das mutmaßliche Opfer wurde notoperiert und befindet sich laut Polizei in einem stabilen Zustand.