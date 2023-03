Von Patrick Göbel

Mit einer Handbewegung wollte ein etwa 30-jähriger Mann ein 6 Jahre altes Mädchen dazu auffordern, in seinen weißen Lieferwagen einzusteigen. Das Mädchen lehnte ab; daraufhin habe der Mann die Schultern gezuckt und sei weggefahren. Der Vorfall geschah am Dienstag gegen 14.10 Uhr. Das Mädchen sei auf dem Heimweg von der Grundschule in der Blieskasteler Straße in Beeden gewesen. Der Mann habe in Höhe eines Feinkostladens gehalten. Das Kind beschreibt ihn als etwa 30-jährigen, 1,80 Meter großen, schwarzhaarigen Mann. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.