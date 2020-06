Nach einem Kellerbrand am frühen Mittwochmorgen, 3. Juni, in einem Saarbrücker Mehrfamilienhaus wurde ein Verdächtiger noch am Tatort festgenommen. Jetzt ermittelt die Polizei gegen den 37-Jährigen aus der bayerischen Stadt Hof wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung. Nur dank glücklicher Umstände sei bei dem Feuer niemand verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, sitzt der 37-Jährige nun unter dringendem Tatverdacht in Untersuchungshaft. Zuvor soll sich der Mann mit seiner ehemaligen Freundin gestritten haben, die in dem Haus wohnt. Er habe einige Gegenstände angezündet, die im Keller lagerten. Das Feuer habe sich nur deshalb nicht ausgebreitet, weil durch den Brand zufälligerweise eine Wasserleitung beschädigt wurde. So seien alle zwölf Hausbewohner unverletzt geblieben. Einige von ihnen mussten aber von der Feuerwehr aus dem dreistöckigen Gebäude gerettet werden. Der Mann aus Hof sei von Einsatzkräften am Tatort mit einer blutenden Wunde am Arm angetroffen worden. Diese habe er sich wohl beim Einschlagen der Haustür zugezogen. Zeugenaussagen hätten den Tatverdacht erhärtet.