Von Patrick Göbel

Nachdem ein 28-Jähriger im Saarbrücker Stadtteil Dudweiler mutmaßlich von seinem Schwager erschossen wurde, ist das Motiv weiterhin unklar. Es könne momentan nichts Genaueres zu den Hintergründen der Tat gesagt werden, teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken auf Nachfrage mit.

Die Leiche des 28-Jährigen war am Samstagabend auf einem Waldparkplatz oberhalb des Freibads in Saarbrücken-Dudweiler gefunden worden. Ein Zeuge hatte den Mann leblos auf dem Parkplatz gefunden und gegen 21 Uhr per Notruf die Polizei gerufen. Außerdem hatten mehrere Personen in der Nähe des Parkplatzes Schüsse gehört, berichtet die Polizei. Rettungskräfte und Beamte der Sulzbacher Polizei versuchten, den Mann zu reanimieren, jedoch ohne Erfolg. Der 28-Jährige erlag seinen Schussverletzungen.

Das bestätigte auch der Obduktionsbericht am Montag. Offiziell lautet das Ergebnis der Obduktion: Tod durch mehrere Schussverletzungen. Wie viele Schüsse das Opfer wo getroffen hatten, teilte die Polizei nicht mit.

Die Polizei nahm die Ermittlungen nach dem Täter am Samstagabend auf. Gegen 22 Uhr kam ein 39-jähriger Mann auf die Sulzbacher Polizeistelle. Es handelt sich dabei um den Schwager des Opfers, das er, sagte der Schwager aus, getötet habe. Daraufhin ließ sich der 39-Jährige von den Einsatzkräften widerstandslos festnehmen. Die mögliche Tatwaffe, eine Schusswaffe, wurde sichergestellt.

Das Dezernat für Straftaten gegen das Leben hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Sonntagmittag wurde der 39-Jährige einem Haftrichter beim Saarbrücker Amtsgericht vorgeführt. Es wurde Haftbefehl wegen Totschlags gegen ihn erlassen. Aktuell sitzt er in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Saarbrücken. Die Ermittlungen dauern an.