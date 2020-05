Ein Arbeitsunfall mit kuriosen Rettungsfolgen hat sich am Mittwochnachmittag in Hengstbach ereignet. Dort ist in der Hengstbacher Straße ein Mann auf einem Gerüst eine Etage tiefer gefallen und hat sich dabei verletzt. In rund sechs Metern Höhe blieb er liegen. Die Zweibrücker Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen an, darunter ein Fahrzeug mit ausfahrbarer Rettungskanzel. Diese konnte sie jedoch nicht einsetzen. Grund war die unebene Zufahrt, bei der sich die Elektronik des Fahrzeugs weigerte, die Stützen auszufahren. Und ohne die, kann die Kanzel nicht ausfahren. „Wir hätten rückwärts heranfahren können, aber dazu war die Einfahrt zu schmal“, sagte ein Feuerwehrmann.

Verletzter auf Gerüst versorgt

Zu diesem Pech kam weiteres hinzu: Gleich zwei Notärzte waren vor Ort im Einsatz, konnten dem Verletzten auf dem Gerüst aber nicht helfen, weil beide nach Auskunft eines Feuerwehrmannes unter Höhenangst leiden. Ein Feuerwehrmann übernahm die Versorgung des Verletzten auf dem Gerüst. Der Mann wurde schließlich von der Feuerwehr durch ein Fenster ins Hausinnere gehoben und über die Treppe geborgen, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Über die Schwere seiner Verletzungen ist nichts bekannt.