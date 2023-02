Nur geringer Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag, als ein Autofahrer mit seinem Toyota Auris die Treppe von der Schwarzbachbrücke zum Herzogplatz herunterfuhr. Der Rentner aus der Neunkircher Gegend kam aus der Fußgängerzone und hatte die Treppe nicht gesehen, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte. Er hatte sich über die Poststraße in die Fußgängerzone verfahren und am Hallplatz sein Malheur bemerkt. „Ich habe gemerkt, dass ich in der Fußgängerzone gelandet bin, und wollte wieder rausfahren. Die Treppe habe ich nicht gesehen. Wären da Poller, wäre das nicht passiert“, sagte der Autofahrer, der unverletzt blieb und recht entspannt war. Ein Hebekran der Mittelbacher Abschleppfirma Kaufmann hob schließlich die Vorderräder auf der Treppe an und das ganze Auto zurück auf die Brücke. Von dort konnte der Saarländer aus der Fußgängerzone fahren. Der skurrile Unfall zog etliche Schaulustige an, die mit Späßen über den Unglücksraben nicht geizten.