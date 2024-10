Ein 52-Jähriger ist bei einem Ausweichmanöver am Montagnachmittag mit einem Verkehrsschild zusammengestoßen.

Er fuhr um 15.45 Uhr auf der L480 von Dietrichingen in Richtung Großsteinhausen. In einer leichten Linkskurve am Kirschbacherhof kam ihm laut Polizei ein weißer Kleinwagen entgegen, der zum Teil auf der Fahrspur des 52-Jährigen fuhr. Um nicht mit ihm zu kollidieren, lenkte der Mann nach rechts und stieß dabei mit dem Verkehrsschild zusammen. Der weiße Kleinwagen fuhr weiter. Den Schaden schätzt die Polizei auf 4500 Euro.

Die Polizei Zweibrücken sucht nun den Fahrer des weißen Kleinwagens und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich zu melden, Telefon 06332 9760.