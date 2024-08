Ein Ende-30-Jähriger soll am Mittwochnachmittag zwischen 13 und 15 Uhr seinen rund zehn Jahre älteren Mitbewohner in einer Wohnung in Zweibrücken getötet haben. Wie die RHEINPFALZ vor Ort erfuhr, soll der Mann seit langer Zeit ein aggressives Verhalten an den Tag gelegt haben, zudem seien sowohl der Tote als auch der mutmaßliche Täter drogenabhängig. Die Wohnung soll voller Blut gewesen sein. Die Polizei machte am Mittwoch zum Tathergang keine Angaben.