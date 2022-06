Im Saarland hat am Montagmorgen, 13. Juni, ein 29-Jähriger offenbar sein Auto auf der rechten Fahrspur der Autobahn 620 zwischen Völklingen und Saarlouis vor sich hergeschoben. Wie die Polizei berichtet, hatte ein Augenzeuge den Beamten in Völklingen gegen 6 Uhr davon berichtet. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte der Mann mit seinem roten Renault Twingo bereits die Autobahn an der Ausfahrt Geislautern verlassen. Bei der anschließenden Kontrolle habe es sich herausgestellt, dass der Wagen weder zugelassen noch versichert war. Der 29-Jährige habe keinen gültigen Führerschein. Strafverfahren wurden eingeleitet.