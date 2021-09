Am Sonntagnachmittag, 26. September, hat ein Unbekannter in der Bexbacher Straße in Kirkel-Altstadt aus dem Beifahrerfenster eines Autos einen Schuss abgegeben. Wie die Polizei meldet, soll der Mann mit einem Luftgewehr oder einer Federdruckwaffe auf ein Schild am Ortsausgang geschossen haben, das über das Biosphärenreservat Bliesgau informiert. Das Auto soll ein grauer Kombi gewesen sein, womöglich ein Peugeot. Das Schild hat nur einige kleine Kratzer abbekommen. Trotzdem ermittelt die Polizei nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen Sachbeschädigung. Die sofort eingeleitete Fahndung brachte vorerst keine Erkenntnisse.