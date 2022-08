Am Montagnachmittag rückte die Feuerwehr gegen 16 Uhr zum Brand im Keller eines Wohnhauses in der Hornbacher Bahnhofstraße aus. Wie die Polizei berichtet, konnte die Feuerwehr löschen und die Flammen daran hindern, auf den Wohnbereich in den oberen Etagen überzugreifen. Brandursache sei vermutlich ein technischer Defekt. Der einzige Bewohner wurde ins Krankenhaus eingeliefert: Der 65-Jährige hatte bei seinen Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung erlitten. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor.