Am Dienstagmorgen hat ein mit einer Pistole bewaffneter Mann eine Tankstelle überfallen und Geld und Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Wie die Polizei berichtet, habe der Täter gegen 7 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Grenzlandstraße in Habkirchen in der Gemeinde Mandelbachtal betreten, die Mitarbeiterin mit der Schusswaffe bedroht und sie dazu aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Mit einem silberfarbenen Peugeot mit SB-Kennzeichen sei er mit dem Bargeld und mehreren Stangen Zigaretten von der Auslage geflohen. Die Polizei beschreibt den Täter als 20 bis 25 Jahre alten, 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann. Er soll eine weinrote Steppjacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe, ein schwarzes Basecap und einen braunen Mundschutz getragen haben. Zudem soll er Handschuhe getragen und einen Rucksack dabei gehabt haben. Der Täter hat laut Polizei Deutsch mit einem ausländischen Dialekt gesprochen. Die Polizei Homburg bittet um Zeugen unter der Telefonnummer 06841 1060.