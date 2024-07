Ein Mann, der sich auf dem Spielplatz Wolfsloch aufhalten und mehrere Messer mit sich führen würde, ist der Polizei am Donnerstagnachmittag gemeldet worden. Beamte haben den 39-Jährigen angetroffen und durchsucht. Hierbei haben sie in seinem Rucksack ein Einhandmesser gefunden. Dabei handelt es sich um ein Taschenmesser, das mittels einer an der Klinge angebrachten Hilfe einhändig geöffnet werden kann. Eine Bedrohungslage habe jedoch nicht bestanden, der Mann habe damit lediglich Holz geschnitzt, so die Polizei. Da jedoch das Führen eines Einhandmessers eine Ordnungswidrigkeit darstellt, wurde dieses sichergestellt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.