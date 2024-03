Mit mehreren Messerstichen ist ein Mann in einem Saarbrücker Wohnhaus verletzt worden. Die Tatortgruppe der Polizei ermittelt in dem Wohnhaus in der Metzer Straße. Wie die Pressestelle des Landespolizeipräsidiums mitteilt, wird dort ein Fall des versuchten Totschlags vermutet. In der Nacht auf Sonntag sei gegen 0.31 Uhr ein Notruf bei der Polizei eingegangen. Die Beamten hätten im Treppenhaus des Anwesens einen stark blutenden Mann gefunden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und sofort operiert. Festgenommen wurde nach Angaben der Pressestelle ein 40 Jahre alter Mann, der ebenfalls aus der Ukraine stammen soll. Noch am Montag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Aktuell gehen die Ermittler davon aus, dass es infolge einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern zu den Messerstichen gekommen ist.