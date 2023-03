Von Patrick Göbel

Bereits am vergangenen Donnerstag, 9. März gegen 23.30 Uhr, hat sich ein Mann einer Studentin „mit entblößtem Geschlechtsteil gezeigt“, schreibt die Polizei am Mittwoch. Der Mann sei in der Kirrberger Straße vor den Studentenwohnheimen vor der Studentin gelaufen und habe sich dann mit heruntergelassener Hose zu ihr umgedreht. Zu weiteren Handlungen sei es nicht gekommen, und die Frau konnte „gefahrlos in einem großen Bogen an dem Mann vorbeilaufen“, so die Polizei. Sie beschreibt ihn im Alter zwischen 40 und 50 als rund 1,75 Meter großen Mann. Er soll eine Glatze und einen „Bierbauch“ haben und an diesem Tag eine hellgraue Jogginghose und eine schwarze Jacke getragen haben. Außerdem soll er eine FFP2-Maske getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Homburger Polizei unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.