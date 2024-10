In der Homburger Talstraße hat ein Mann einen Playstation-Controller aus einem Elektrogeschäft gestohlen und die Mitarbeiter mit einer Softair-Pistole bedroht. Wie die Polizei berichtet, ist die Tat bereits am 5. Juli gegen 17.15 Uhr passiert. Nun hat die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben, um den Täter ausfindig zu machen. Laut Polizeibericht war der Täter mit dem Playstation-Controller an der Kasse vorbeigegangen, ohne ihn zu bezahlen. Als zwei Ladenmitarbeiter den Mann verfolgten, bedrohte er sie mit einer Softair-Pistole und flüchtete in Richtung Gerberstraße. Sein Diebesgut habe er noch während seiner Flucht in einer Mülltonne entsorgt. Die Polizei beschreibt den Täter als 18-25 Jahre alten, 1,70 bis 1,80 Meter großen Mann mit schlanker Statur. Er habe kurze rötliche Haare, eine schwarze Basecap, schwarzes Oberteil mit Kapuze, dunkle Hose sowie eine braune Umhängetasche getragen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Homburg unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.