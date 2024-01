In Homburg hat sich ein Dieb eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, bei der er einige Autofahrer in Gefahr brachte. Wie die Polizei berichtet, wollten Beamten den Mann, der in der Innenstadt mit dem Fahrrad unterwegs war, wegen eines Verkehrsverstoßes kontrollieren. Nachdem er erst die Anhaltesignale der Polizei ignorierte, sei der Mann erst am Streifenwagen in der Bexbacher Straße (B 423) vorbei- und habe dann alle vier Spuren der Straße überfahren. Die Polizei habe den Mann schließlich einholen können. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er Gegenstände dabei hatte, die er kurz zuvor in einem Baumarkt gestohlen hatte. Da der Mann mehrere Autofahrer in Gefahr gebracht hat, hat die Polizei ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen ihn eingeleitet. Laut Polizei mussten mehrere Fahrzeuge an der Einmündung Bexbacher Straße/Kaiserstraße abrupt bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.