Bei einem Unfall in einer Waschstraße ist ein Mitarbeiter am Dienstagnachmittag im saarländischen St. Wendel schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der 60-jährige Angestellte ein Auto zur Einfahrt in die Waschanlage in der Dortmunder Straße gelotst und mit der Vorreinigung begonnen. Beim Aufrücken habe der 79-jährige Fahrer des nachfolgenden Autos aus unbekannten Gründen stark aufs Gas gedrückt. Dabei sei er auf den vorausfahrenden Wagen aufgefahren und habe diesen auf das Auto davor geschoben. Dabei wurde der Waschstraßen-Mitarbeiter zwischen zwei Fahrzeugen eingequetscht. Laut Polizei war der Mann noch ansprechbar, musste wegen seiner schweren Verletzungen aber ins Krankenhaus gebracht werden.