Ein Unbekannter hat bereits am 12. Dezember einen Spaziergänger in Saarbrücken-Dudweiler angegriffen. Die Polizei sucht nun mithilfe eines Phantombilds nach dem Angreifer. Nach Angaben der Polizei hetzte der Täter im Bereich Alter Stadtweg erst seinen Hund auf das Opfer und schlug dann mehrfach zu. Der Mann habe mehrere blutende Verletzungen sowie starke Hämatome und Schwellungen am Kopf erlitten. Der Täter soll etwa 30 Jahre alt sein, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er habe schwarze Haare, möglicherweise einen Bart und soll in saarländischem Dialekt gesprochen haben. Der Hund soll etwa 50 Zentimeter hoch sein, habe ein grau-beige geflecktes Fell, eine lange Schnauze und sei an einer roten Rollleine geführt worden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sulzbach unter der Telefonnummer 06897 9330 oder per E-Mail an pi-sulzbach@polizei.slpol.de entgegen.