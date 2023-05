Von Patrick Göbel

Am Montag gegen 20.50 Uhr hielt ein Mann mit seinem Golden Retriever in der Mühlenstraße einen BMW an und würgte und beleidigte dessen 18-jährigen Fahrer. Er wurde leicht verletzt. Während der Mann den Fahrer würgte, sprang sein Hund am Auto hoch und beschädigte die Innenverkleidung. Der Vorfall geschah im Püttlinger Stadtteil Köllerbach bei Saarbrücken. Der Mann soll zwischen 30 und 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß und kräftig sein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Völklinger Polizei unter 06898 2020 zu melden.