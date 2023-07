Von Patrick Göbel

Am Montag um kurz nach 14 Uhr wütete ein Mann am Homburger Bahnhof. Er soll Passanten beschimpft und angegriffen haben, so die Polizei. Die Polizei, die offenbar von einem Zeugen gerufen wurde, konnte den Mann fassen. Personen, die angegriffen oder beschimpft wurden, könne die Polizei aber bisher nicht ausfindig machen. Zeugen, die zu dieser Zeit am Bahnhof waren, werden gebeten, sich bei der Polizei Homburg unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden. Auch, wer durch den Mann verletzt wurde, soll sich melden.