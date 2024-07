Für einen Mann aus dem Saarpfalz-Kreis gehen die Sommerferien besonders erfreulich los: Dass der Mann auf seinem Lottoschein zusätzlich noch ein Kreuzchen bei der Rentenlotterie „Glücksspirale“ gemacht hat, hat ihm einen Gewinn von 100.000 Euro beschert. Mit seinem Einsatz von 28,50 Euro hat er das große Los gezogen. Wo genau der Mann im Saarpfalz-Kreis wohnt, soll nicht bekannt werden. Damit gebe es laut einem Lotto-Pressesprecher im Saarland bis dato acht Menschen, die in diesem Jahr mindestens 100.000 Euro gewonnen haben. Über einen Gewinn von über einer halben Million Euro konnten sich im April und Mai jeweils zwei Personen aus Neunkirchen und Saarbrücken freuen. Die Lotterie Glücksspirale wurde in den 70er-Jahren eingeführt, um die Olympischen Sommerspiele in München mitzufinanzieren.