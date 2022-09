Am Mittwoch, 14. September, ist ein 32-Jähriger bei einem Arbeitsunfall in einer Neunkircher Firma ums Leben gekommen.

Von Patrick Göbel

Die Polizei ermittelt nun gemeinsam mit anderen Stellen, wie es zu dem Vorfall kommen konnte. Laut Landespolizeisprecher Stephan Laßotta wurde der Mann am Mittwoch gegen 9.30 Uhr von einem Ofenteil getroffen. Es wurde aus noch ungeklärten Gründen weggeschleudert. Der Arbeiter wurde tödlich verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zusammen mit einem Gutachter, der Berufsgenossenschaft und dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz möchte die Polizei klären, wie es zu dem Arbeitsunfall kommen konnte. Der Vorfall ereignete sich in einer Neunkircher Firma in der Straße Am Blücherflöz.