Aus dem Beifahrerfenster eines roten Kleinbusses heraus hat ein Unbekannter in Gersheim (Saarpfalz-Kreis) am Dienstagabend, 9. Februar, einen achtjährigen Jungen angesprochen und zum Mitfahren aufgefordert. Wie die Polizei berichtet, spielte sich der Vorfall gegen 18.40 Uhr in der Gersheimer Ludwigstraße ab. Der Beifahrer sei älter gewesen, am Steuer saß ein jüngerer Mann. Der Junge habe vor seinem Elternhaus gerade den Müll herausgetragen. Von dem älteren Mann angesprochen, sei das Kind sofort zurück ins Haus gelaufen. Der rote Kleinbus, auf der rechten Seite mit einem Aufkleber versehen oder mit Folie beklebt, fuhr in Richtung Hauptstraße weg. Laut Polizei könnte es sich um einen roten VW-Kleinbus handeln: Ein solcher war vorher schon gegenüber dem Elternhaus des Jungen gesehen worden.

Ähnliche Fälle in Zweibrücken und Walsheim

Bereits am 28. September 2020 hatte es in Gersheim-Walsheim einen ähnlichen Fall gegeben. Auch damals wurde ein Kind aus einem rotem Kleinbus heraus angesprochen. Auch in Zweibrücken gab es in den vergangenen Monaten Vorfälle, bei denen Kinder zum Mitfahren aufgefordert wurden.

Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.