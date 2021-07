Nach einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde, bittet die Polizei in St. Ingbert um Zeugenhinweise. Am Dienstag, 13. Juli, hatte ein Fußgänger um 11.13 Uhr in der St. Ingberter Poststraße offenbar einen Schwächeanfall und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Der schwer verletzte Mann kam ins Krankenhaus. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion St. Ingbert unter Telefon 06894/1090 zu melden.