In einem Autohaus hat es am Mittwoch ein Feuer gegeben, bei dem nach Polizeiangaben ein Mann schwer verletzt worden ist. Das Feuer war kurz vor Mittag in der Werkstatt in Heusweiler (im Regionalverband Saarbrücken) ausgebrochen, wo es beim Umgang mit einer Chemikalie zu einer Verpuffung gekommen sei. Im Nachgang sei ein Brand entstanden, der enormen Sachschaden in der Werkstatt ausgelöst habe. Vor allem hatte eine starke Rauchentwicklung für Rußablagerungen in der Werkstatt, an abgestellten Fahrzeugen und an der Außenfassade geführt. Den Brand konnte die Feuerwehr Heusweiler schnell löschen, sie war dazu mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz, außerdem der Rettungsdienst mit mehreren Rettungswagen und einem Notarzt sowie die Schnelleinsatzgruppe des DRK Kreisverbandes Saarbrücken mit einem weiteren Rettungswagen. Die Explosion ereignete sich um 10.15 Uhr, danach musste die Saarbrücker Straße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Der Arbeiter, der bei der Verpuffung verletzt wurde, erlitt schwere Verbrennungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf einen sechsstelligen Betrag. Genauere Untersuchungen und Ermittlungen stünden noch aus.