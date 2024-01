Ein Mann hat am Montag in einem Laden eine Angestellte bedroht und das Geld in der Kasse gestohlen. Wie die Polizei berichtet, hat sich der Raubüberfall am Montag um kurz vor 18 Uhr in einem Laden in der Sulzbachtalstraße in Sulzbach ereignet. Mit dem Geld, das ihm die Angestellte übergeben hatte, sei der Täter zu Fuß geflüchtet. Die Polizei bittet um Zeugen, die etwas von dem Überfall in der Stadt im Regionalverband Saarbrücken mitbekommen haben. Wer etwas von der Tat mitbekommen hat und den mutmaßlichen Täter gesehen hat, der laut Polizei eine braune Papiertüte in der Hand hatte, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06897 9330 zu melden.